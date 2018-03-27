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Новости Нижнего Тагила

Сезонная активность клещей в Нижнем Тагиле наступит позднее обычного (ВИДЕО)

27 марта 2018, 20:00Добавить новость
Нижний Тагил,Роспотребнадзор,клещи,прививка,сезон,ольга котова,вакцинация

Насекомые, разносящие клещевой энцефалит, из-за затянувшейся зимы ещё не просыпаются.

Потепление, которое не приходит на Урал, позволяет тагильчанам подготовиться к сезону активности клещей и пройти вакцинацию против клещевого энцефалита. Роспотребнадзор советует прививку поставить заранее, так как она начинает защищать от заболевания не сразу, сообщает «Тагил-ТВ».

Первые пострадавшие от клещей, как правило, регистрируются у нас до 7 апреля. В этом году еще не было ни одного пострадавшего. Судя по погоде, у тагильчан есть еще какое-то время в запасе, чтобы они смогли подготовиться к сезону, -- рассказала зам. начальника Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по эпидемиологическим вопросам Ольга Котова.



Видео: «Тагил-ТВ»
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