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Новости Нижнего Тагила

Сезон взрывных работ стартовал на реках Свердловской области (ВИДЕО)

27 марта 2018, 18:40Добавить новость
Свердловская область,ледоход,взрывные работы,паводок,село Пия,деревня Малахова,деревня Лобанова,река Тура,Туринский городской округ

Первые весенние взрывные работы на реках Свердловской области проведены в субботу, 24 марта. Противоледоходные мероприятия выполнены в Верхотурском городском округе, у мостовых сооружений, соединяющих Прокопьевскую Салду и село Пия, деревню Малахова и деревню Лобанова.

До 28 марта будут проведены взрывы возле трёх мостов на реке Тура в Слободотуринском районе. С 29 по 31 марта три моста в Туринском городском округе и мост в Таборах подготовят к безопасному ледоходу.

В Свердловской области находятся 749 мостовых сооружений общего пользования, содержанием которых занимаются 9 подрядчиков. Для подготовки к весеннему паводку и пропуске вод были заключены договоры со специализированными организациями, выполняющими взрывные работы. Сейчас на территории Свердловской области ведутся работы по очистке русел труб и распилке льда на мостовых сооружениях.

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На период паводка подрядчики приготовили почти 500 единиц дорожной техники и запас щебня и цемента для оперативного восстановления поврежденных участков, пишет «Уралинформбюро».

 
Фото и видео: ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»
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