Сезонная активность клещей в Нижнем Тагиле наступит позднее обычного (ВИДЕО)

Потепление, которое не приходит на Урал, позволяет тагильчанам подготовиться к сезону активности клещей и пройти вакцинацию против клещевого энцефалита. Роспотребнадзор советует прививку поставить заранее, так как она начинает защищать от заболевания не сразу, сообщает «Тагил-ТВ» .

Первые пострадавшие от клещей, как правило, регистрируются у нас до 7 апреля. В этом году еще не было ни одного пострадавшего. Судя по погоде, у тагильчан есть еще какое-то время в запасе, чтобы они смогли подготовиться к сезону рассказала зам. начальника Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по эпидемиологическим вопросам Ольга Котова.