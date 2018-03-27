Сезонная активность клещей в Нижнем Тагиле наступит позднее обычного (ВИДЕО)
27 марта, 20:00Здоровье и экология
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Насекомые, разносящие клещевой энцефалит, из-за затянувшейся зимы ещё не просыпаются.
Сюжеты: Нижний Тагил
Потепление, которое не приходит на Урал, позволяет тагильчанам подготовиться к сезону активности клещей и пройти вакцинацию против клещевого энцефалита. Роспотребнадзор советует прививку поставить заранее, так как она начинает защищать от заболевания не сразу, сообщает «Тагил-ТВ».
Первые пострадавшие от клещей, как правило, регистрируются у нас до 7 апреля. В этом году еще не было ни одного пострадавшего. Судя по погоде, у тагильчан есть еще какое-то время в запасе, чтобы они смогли подготовиться к сезону рассказала зам. начальника Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по эпидемиологическим вопросам Ольга Котова.
Видео: «Тагил-ТВ»
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