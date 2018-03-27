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Новости Нижнего Тагила

Спасатели обучат тагильчан помощи попавшему под лёд человеку (ФОТО)

27 марта 2018, 07:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле на базе спасательной станции МБУ «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила» пройдет обучающее занятие на тему оказания помощи человеку, провалившемуся под лёд.

Специалисты, которые не понаслышке знают о возможных чрезвычайных ситуациях, научат тагильчан оказывать помощь человеку, провалившемуся под лёд. Кроме того, спасатели расскажут, что же делать дальше – после эвакуации пострадавшего человека на берег.

Занятия пройдут в два этапа: теоретический и практический. После лекции волонтёрам на практике покажут основы помощи человеку. После занятий запланировано подведение итогов.

По мнению специалистов МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила», каждый обученный волонтёр сможет оказать реальную помощь в жизненной ситуации. Также спасатели Нижнего Тагила напоминают о правилах поведения на льду в весенний период

 

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Занятие назначено на 31 марта, начало в 11 часов. К участию приглашаются все желающие тагильчане, которые достигли 18 лет. Телефон для записи на занятие 8 (3435) 41-76-77.

 
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