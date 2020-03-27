Число заболевших коронавирусом в России возросло до 1 036 человек

Всего за сутки выявлено 196 новых случаев. Число летальных случаев увеличилось до трех. Более всего прирост заболевших — в Москве — 157 человек. Кроме того, по два новых факта заражения подтверждены в Чечне, Тульской, орловской, Ярославской, Ивановской областях.