Число заболевших коронавирусом в России возросло до 1 036 человек
Сегодня, 14:10Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 1 036 человек, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Всего за сутки выявлено 196 новых случаев. Число летальных случаев увеличилось до трех. Более всего прирост заболевших — в Москве — 157 человек. Кроме того, по два новых факта заражения подтверждены в Чечне, Тульской, орловской, Ярославской, Ивановской областях.
В Свердловской области подтверждены 20 случаев коронавируса.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей