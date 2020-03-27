В администрации президента РФ зафиксирован случай заболевания коронавирусом

Он также отметил, что заболевший сотрудник не контактировал с главой государства. По словам пресс-секретаря, это доказывает эффективность профилактических действий, когда все участники мероприятий с президентом до их начала проходят тесты. Кроме того, в администрации президента предпринимаются все меры по нераспространению коронавируса.