В администрации президента РФ зафиксирован случай заболевания коронавирусом
Сегодня, 17:50Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В администрации Владимира Путина выявлен один случай заражения коронавирусом. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
Он также отметил, что заболевший сотрудник не контактировал с главой государства. По словам пресс-секретаря, это доказывает эффективность профилактических действий, когда все участники мероприятий с президентом до их начала проходят тесты. Кроме того, в администрации президента предпринимаются все меры по нераспространению коронавируса.
Напoмним, за пoследние сутки в Рoссии выявленo 196 нoвых случaев зaражения кoронавирусом COVID-19. Число смeртей увeличилось до трeх.
Карта распространения коронавируса в России
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