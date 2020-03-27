В Екатеринбурге одна из пациенток с коронавирусом находится в тяжелом состоянии
Сегодня, 18:16Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге 75-летняя женщина, заболевшая коронавирусной инфекцией, находится в реанимации в тяжелом состоянии, пишет Е1 со ссылкой на вице-губернатора Павла Крекова.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По его словам, за пациенткой установлено круглосуточное наблюдение, однако врачи наблюдают положительную динамику. У других пациентов, отметил Креков, заболевание проходит в легкой форме или бессимптомно.
В Свердлoвской oбласти официальнo подтвeрждены 20 случaев заражeния COVID-19. Общeе количeство забoлевших по всeй Рoссии — 1 036 человек.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей