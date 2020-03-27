В Екатеринбурге зафиксирован повышенный уровень загрязнения формальдегидом

Кроме того, с 24 по 25 марта в Краснотурьинске концентрация взвешенных веществ была равна 1,2 ПДК. Взвешенные вещества — недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), из суммы веществ которой исключены компоненты с установленными ПДК. Могут спровоцировать развитие болезней дыхательной системы.