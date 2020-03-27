В Екатеринбурге зафиксирован повышенный уровень загрязнения формальдегидом
Сегодня, 10:31Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 25 по 26 марта в Екатеринбурге был зафиксирован повышенный уровень загрязнения, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным ведомства, максимальная концентрация формальдегида составила 2,4 ПДК.
«УГМС» отмечает, что эта информация подготовлена на основании наблюдений государственной сети стационарных пунктов.
Отметим, что к симптомам отравления формальдегидом относятся боли в животе, одышка, упадок сил, насморк, головная боль.
Кроме того, с 24 по 25 марта в Краснотурьинске концентрация взвешенных веществ была равна 1,2 ПДК. Взвешенные вещества — недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), из суммы веществ которой исключены компоненты с установленными ПДК. Могут спровоцировать развитие болезней дыхательной системы.
Месяцем ранее, с 3 по 4 февраля, превышение формальдегида было зафиксировано в Нижнем Тагиле.
Автор: Мария Удинцева
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей