142 случая COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки

142 случая COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки

Сегодня, 13:45Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
142 новых случая коронавируса выявлено в Свердловской области с 27 по 28 марта, сообщает региональный оперштаб.

Почти у 82 тысячи свердловчан диагностирован COVID-19 с начала пандемии

За сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Екатеринбурге — 39. Также коронавирус зарегистрирован у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Ивделя, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Общее число заболевших достигло 81 969 случаев. В тяжелом состоянии в больницах лежат 290 пациентов, из них 159 находятся в реанимации, 98 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за последние 24 часа инфекция диагностирована у 8 885 человек в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 551, Санкт-Петербурге — 749 и Московской области — 586. За время пандемии COVID-19 выявлен у 4 510 744 россиян.

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За все время из больниц выписано 75 257 свердловчан.

По стране за минувшие сутки вылечилось от инфекции 10 337 россиян. Больше всего выписанных в Москве — 1 368, Санкт-Петербурге — 1 192 и Московской области — 481. Общее число пациентов достигло 4 130 498 жителей страны.

Почти 2,7 тысячи жителей Свердловской области скончалось от COVID-19 за время пандемии.

2 696 человек умерло от коронавируса за все время, из них 12 свердловчан скончалось с 27 по 28 марта.

В России за сутки зарегистрировано 387 летальных случаев, больше всего в Москве — 54, Санкт-Петербурге — 32 и Ростовской области — 24. Таким образом, всего от инфекции умерло 97 404 россиянина.

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