11 свалок в планируется ликвидировать в УрФО до конца 2024 года

Решение ряда вопросов по охране окружающей среды в рамках нацпроекта «Экология» переносится на более поздний срок. Однако работа в регионах не прекратится, заявил полпред УрФО Владимир Якушев на заседании госкомиссии по направлению «Экология и природные ресурсы».
Так, в регионах УрФО до конца 2024 года планируется ликвидировать 11 свалок. Семь из них находятся в Челябинской области. Уже в 2022 году в Нефтеюганске начнут эксперимент по раздельному сбору сухих и влажных твердых коммунальных отходов.
5,5 миллиарда рублей будут направлены на строительство трех мусоросортировочных комплексов в Свердловской области. Они должны быть введены в эксплуатацию до 2025 года. Кроме того, под Нижним Тагилом продолжается очистка дна Черноисточинского водохранилища.
Напомним, под Нижним Тагилом началось строительство мусоросортировочного комплекса. Мощности нового предприятия хватит для 100% сортировки и 50% утилизации ТКО. Завод сможет перерабатывать до 185 тысяч тонн мусора в год. Общая стоимость работ составляет 2,7 миллиарда рублей.