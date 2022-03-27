11 свалок в планируется ликвидировать в УрФО до конца 2024 года

11 свалок в планируется ликвидировать в УрФО до конца 2024 года
11 свалок в планируется ликвидировать в УрФО до конца 2024 года
Сегодня, 11:18Здоровье и экологияФото: 1MI
Экологические проекты планируется продолжать в УрФО, несмотря на санкции. 11 свалок должны быть ликвидированы до конца 2024 года.

Решение ряда вопросов по охране окружающей среды в рамках нацпроекта «Экология» переносится на более поздний срок. Однако работа в регионах не прекратится, заявил полпред УрФО Владимир Якушев на заседании госкомиссии по направлению «Экология и природные ресурсы».

Так, в регионах УрФО до конца 2024 года планируется ликвидировать 11 свалок. Семь из них находятся в Челябинской области. Уже в 2022 году в Нефтеюганске начнут эксперимент по раздельному сбору сухих и влажных твердых коммунальных отходов.

5,5 миллиарда рублей будут направлены на строительство трех мусоросортировочных комплексов в Свердловской области. Они должны быть введены в эксплуатацию до 2025 года. Кроме того, под Нижним Тагилом продолжается очистка дна Черноисточинского водохранилища.

Напомним, под Нижним Тагилом началось строительство мусоросортировочного комплекса. Мощности нового предприятия хватит для 100% сортировки и 50% утилизации ТКО. Завод сможет перерабатывать до 185 тысяч тонн мусора в год. Общая стоимость работ составляет 2,7 миллиарда рублей.

Сюжеты:
Экология
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Свердловская областьсвалкиурфоликвидацияВладимир Якушев
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