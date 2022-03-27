11 свалок в планируется ликвидировать в УрФО до конца 2024 года

Так, в регионах УрФО до конца 2024 года планируется ликвидировать 11 свалок. Семь из них находятся в Челябинской области. Уже в 2022 году в Нефтеюганске начнут эксперимент по раздельному сбору сухих и влажных твердых коммунальных отходов.