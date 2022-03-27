Превышение сероводорода фиксировали посты УГМС два дня в Нижнем Тагиле

Так, 23 марта с 05.00 до 05.20 и 08.20 до 08.40 датчики на Тагилстрое зафиксировали превышение загрязняющего вещества в 1,1 ПДК, а с 06.20 до 07.00 — от 1,3 ПДК до 1,8 ПДК. 24 марта на Вагонке уровень сероводорода составил 1,2 ПДК, на улице Металлургов — 1,1 ПДК.