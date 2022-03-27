Превышение сероводорода фиксировали посты УГМС два дня в Нижнем Тагиле

По данным ФГБУ «Уральское УГМС» превышения концентрации вредных веществ в Нижнем Тагиле не было зафиксировано с 17 по 22 марта. Однако 23 и 24 марта посты на улицах Металлургов, 7 и Энтузиастов, 1 вновь зарегистрировали превышение сероводорода.
Так, 23 марта с 05.00 до 05.20 и 08.20 до 08.40 датчики на Тагилстрое зафиксировали превышение загрязняющего вещества в 1,1 ПДК, а с 06.20 до 07.00 — от 1,3 ПДК до 1,8 ПДК. 24 марта на Вагонке уровень сероводорода составил 1,2 ПДК, на улице Металлургов — 1,1 ПДК.
Основным источником выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год. Вещество поражает легкие, вызывает рак мозга, астму и судороги.
Напомним, редакция TagilCity.ru ежедневно проводит замеры воздуха в Нижнем Тагиле с помощью газоанализатора. 22 марта на железнодорожном вокзале прибор выявил наличие диоксида азота, диоксида серы и сероводорода.