Хирурги Екатеринбурга провели уникальную операцию: они пришили машинисту руку, оторванную на станке (ФОТО)
Из-за несчастного случая на производстве, машинист Сергей Королев мог остаться инвалидом: правая рука мужчины держалась лишь на одних мышцах и артериях.
13 апреля в 24-ю больницу экстренно доставили 44-летнего рабочего завода резинотехнических изделий. Мужчина был без сознания, а его правая рука держалась, что называется, на добром слове.
Оказалось, на производстве произошел несчастный случай: конечность Сергея Королева замотало в каландр. Ногой мужчина умудрился отключить станок, но руку буквально вырвало из плечевого сустава.
По словам хирургов, в 95% подобных случаев итог один: ампутация конечности. Но врачи все-таки решили рискнуть и провести сложную операцию. В течение 4-х часов хирурги вправляли мужчине открытый вывих плеча, филигранно сшивали все связки, мышцы и ткани.
Медики говорят, что Сергей Королев – настоящий счастливчик. Во-первых, он смог быстро выключить предательский станок, во-вторых, доставили пострадавшего в больницу в течение 15-ти минут. Это спасло ему жизнь.
После успешного проведения операции появилась новая проблема: как правильно зафиксировать руку, ведь гипс накладывать нельзя - он мешал бы обработке ран. Сообразительные врачи усовершенствовали аппарат Илизарова и закрепили руку в приподнятом положении.
По словам пациента, боль в конечности уже прошла, все пальцы сгибаются и разгибаются. Через несколько дней Сергей Королев сможет отправиться домой и вскоре вернуться к нормальной жизни.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru