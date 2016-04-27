Хирурги Екатеринбурга провели уникальную операцию: они пришили машинисту руку, оторванную на станке (ФОТО)

13 апреля в 24-ю больницу экстренно доставили 44-летнего рабочего завода резинотехнических изделий. Мужчина был без сознания, а его правая рука держалась, что называется, на добром слове.

Оказалось, на производстве произошел несчастный случай: конечность Сергея Королева замотало в каландр. Ногой мужчина умудрился отключить станок, но руку буквально вырвало из плечевого сустава.

По словам хирургов, в 95% подобных случаев итог один: ампутация конечности. Но врачи все-таки решили рискнуть и провести сложную операцию. В течение 4-х часов хирурги вправляли мужчине открытый вывих плеча, филигранно сшивали все связки, мышцы и ткани.

Медики говорят, что Сергей Королев – настоящий счастливчик. Во-первых, он смог быстро выключить предательский станок, во-вторых, доставили пострадавшего в больницу в течение 15-ти минут. Это спасло ему жизнь.

После успешного проведения операции появилась новая проблема: как правильно зафиксировать руку, ведь гипс накладывать нельзя - он мешал бы обработке ран. Сообразительные врачи усовершенствовали аппарат Илизарова и закрепили руку в приподнятом положении.

По словам пациента, боль в конечности уже прошла, все пальцы сгибаются и разгибаются. Через несколько дней Сергей Королев сможет отправиться домой и вскоре вернуться к нормальной жизни.