В Нижнетагильском госпитале Тетюхина в этом году может появиться детское отделение

Судьбу Детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле решают уже который год. Мэр Сергей Носов подчитал, что гораздо целесообразнее не ждать 4,2 миллиарда рублей на её строительство, а использовать уже существующие возможности современной клиники. Эти затраты, возможно, будут раз в 10 меньше, что сэкономит средства из государственной казны.

Меценат Владислав Тетюхин предложил организовать отделение для детей в несколько этапов. На первых парах малышей могут принимать работники отделения диагностики, у которых есть необходимая для этого специализация.

Чтобы потоки больных детей и взрослых не пересекались, необходимо скоординировать графики приема и, возможно, сделать для маленьких пациентов отдельный вход поделилась специалист по информационному обеспечению госпиталя Ирина Рябинина.

Постепенно можно ввести в эксплуатацию 3 пустующих здания на территории клинического центра: реабилитационный корпус, стационар и помещение для кафе.

Для открытия этого отделение необходимо получить лицензию на проведение детских операций и набрать дополнительный медперсонал. Возможно, будут искать нужных специалистов по всей России, как это делал Владислав Тетюхин при открытии госпиталя. Кроме того, нужно определить, какое оборудование необходимо.

Меценат отметил, что на первое время достаточного всего 2 миллиона рублей. Сложностей найти эти средства, особенно в год выборов, не будет, считает Сергей Носов.

Мэр предложил встретиться с главврачами больниц после майских праздников. По самым оптимистичным планам, открыть детское диагностическое отделение за лето. И уже осенью госпиталь будет готов принимать маленьких больных тагильчан.

Добавим, гендиректор и создатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин – номинант на премию «Человек года 2016». Отдать свой голос за мецената можно здесь.