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В Нижнетагильском госпитале Тетюхина в этом году может появиться детское отделение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнетагильском госпитале Тетюхина в этом году может появиться детское отделение

27 апреля 2016, 14:00Здоровье и экологияТимофей Данилов
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