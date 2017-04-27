Детский сад в Екатеринбурге соседствует с полной крыс помойкой (ФОТО, ВИДЕО)
В Екатеринбурге на Уралмаше, как пишет E1.ru, местные жители просят коммунальщиков разобраться со странным соседством. Рядом с детским садом, куда ходят местные дети, на территории мусорки поселились крысы.
Помойка, где снуют грызуны, принадлежит баракам и находится совсем рядом с детским садом. Представители ЖКО не могут решить этот вопрос, поскольку они рискуют нарушить права жителей домов. Без собрания жителей бараков, в том числе близлежащих многоквартирных домов, вопрос не может быть решен. А позиция муниципалитета – не «за» и не «против», сообщили в ЖКО.
Представители детского сада для профилактики регулярно проводят дезинфекцию территории, кроме того, каждый день осматривают, нет ли на детских площадках крыс. А в скором времени вокруг детского сада установят профлисты для защиты от нежеланных гостей.
Борьбу с грызунами в последние две недели активно ведёт ЖКО. Однако крысы все равно бегут к излюбленному месту, где их прикармливают жители, выбрасывающие еду.
Фото и видео: E1.ru
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