Детский сад в Екатеринбурге соседствует с полной крыс помойкой (ФОТО, ВИДЕО)

Помойка, где снуют грызуны, принадлежит баракам и находится совсем рядом с детским садом. Представители ЖКО не могут решить этот вопрос, поскольку они рискуют нарушить права жителей домов. Без собрания жителей бараков, в том числе близлежащих многоквартирных домов, вопрос не может быть решен. А позиция муниципалитета – не «за» и не «против», сообщили в ЖКО.

Представители детского сада для профилактики регулярно проводят дезинфекцию территории, кроме того, каждый день осматривают, нет ли на детских площадках крыс. А в скором времени вокруг детского сада установят профлисты для защиты от нежеланных гостей.

Борьбу с грызунами в последние две недели активно ведёт ЖКО. Однако крысы все равно бегут к излюбленному месту, где их прикармливают жители, выбрасывающие еду.

Фото и видео: E1.ru