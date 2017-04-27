Кладбище в Серове ушло под воду из-за продолжительной весны и отсутствия дренажной системы

Кладбище было возведено в 1972 году, и тогда никто не задумывался, что низина является не совсем удачным местом для размещения такого объекта. Дренажная система там вовсе отсутствует. Весна 2017 года из-за своей продолжительности помешала воде постепенно уйти. Теперь для того, чтобы убрать воду, необходимо выкопать ров для отвода воды, передает Ura.ru.

На кладбище захоронено около 80 тысяч человек. Более того, у жителей посёлка нет выбора, кроме как хоронить своих близких именно там.

Известно, что у управления капитального строительства есть план спасения могил, на который необходимо финансирование от муниципалитета. Комментарий от администрации по этому поводу получить не удалось.