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Особый противопожарный режим введен в 7 муниципальных образованиях Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Особый противопожарный режим введен в 7 муниципальных образованиях Свердловской области

27 апреля 2017, 12:15Здоровье и экология
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