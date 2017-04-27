Особый противопожарный режим введен в 7 муниципальных образованиях Свердловской области

На Среднем Урале начался пожароопасный период, характеризующийся возгораниями сухой прошлогодней травы. За последнее время, начиная с его начала – 15 апреля – пожарные Свердловской области уже 150 раз выезжали на место возгорания, потушено 46 природных пожаров на площади 466 га.

С момента первых возгораний сотрудники МЧС, лесники, полиция и представители административных учреждений ежедневно совершают рейды по обнаружению возгораний в составе патрульно-маневренных групп.

В работе задействованы и беспилотники, которые используются на Среднем Урале с 2016 года. Они положительно зарекомендовали себя в прошлом году. Только за два дня майских праздников в 2016 году с их помощью на территории Свердловской области были обнаружены и привлечены к административной ответственности 20 нарушителей. В предстоящие праздники мониторинг с помощью беспилотников будет продолжен.

С начала пожароопасного периода 2017 года за нарушение правил противопожарного режима к административной ответственности привлечены 34 гражданина, из них 10 человек – в виде штрафа на общую сумму 16 000 рублей. Остальным объявлено предупреждение.

ОНД и ПР Нижнего Тагила напоминает номер телефона, по которому необходимо позвонить, если вы стали свидетелем возникновения пожара: «101».