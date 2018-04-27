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Новости Нижнего Тагила

Фальсификат производства «Мастер сыр» может продаваться в Нижнем Тагиле

27 апреля 2018, 09:00Добавить новость
нарушение,проверка,продукты,Роспотребнадзор,Свердловская область,Воронежская область,Масло
В Свердловской области предупреждают о возможной продаже фальсифицированного сливочного масла производства ООО «Мастер сыр».

Данный товар, несоответствующий нормам качества, был произведён в Воронежской области.

Специалисты Роспотребнадзора указанного региона, обнаружив факт нахождения в обороте торговых сетей такое масло, организовали проверку. Согласно ЕГРЮЛ, предприятие по заявленному адресу отсутствует, а в 2016 году фирма официально прекратила свою деятельность, аннулировав декларацию о соответствии.

Роспотребнадзор по Свердловской области проинформировал территориальные отделы о выявленном факте, а также порекомендовал провести проверки в муниципалитетах, передаёт пресс-служба ведомства.

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