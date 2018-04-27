Фальсификат производства «Мастер сыр» может продаваться в Нижнем Тагиле

В Свердловской области предупреждают о возможной продаже фальсифицированного сливочного масла производства ООО «Мастер сыр».
Данный товар, несоответствующий нормам качества, был произведён в Воронежской области.
Специалисты Роспотребнадзора указанного региона, обнаружив факт нахождения в обороте торговых сетей такое масло, организовали проверку. Согласно ЕГРЮЛ, предприятие по заявленному адресу отсутствует, а в 2016 году фирма официально прекратила свою деятельность, аннулировав декларацию о соответствии.
Роспотребнадзор по Свердловской области проинформировал территориальные отделы о выявленном факте, а также порекомендовал провести проверки в муниципалитетах, передаёт пресс-служба ведомства.