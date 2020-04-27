Главный санврач спрогнозировал рост числа заболевших Covid-19 в Свердловской области

Пока, к сожалению, мы не достигли вершины, сказал врач.

Дмитрий Козловских напомнил, что санврачи ожидали такого поворота событий. Каждый день выявляется все больше заболевших. При этом выросла мощность лабораторий. Каждый день в лабораториях проводится более 3 тысяч анализов. По словам Козловских, 60% заболевших контактировали с другими инфицированными.