Главный санврач спрогнозировал рост числа заболевших Covid-19 в Свердловской области
Сегодня, 19:34Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что в регионе прогнозируется рост числа заболевшим коронавирусом, пишет «Облгазета».
Сюжеты: Коронавирус
По словам Козловских, подъем заболеваемости будет продолжаться.
Пока, к сожалению, мы не достигли вершины, сказал врач.
Дмитрий Козловских напомнил, что санврачи ожидали такого поворота событий. Каждый день выявляется все больше заболевших. При этом выросла мощность лабораторий. Каждый день в лабораториях проводится более 3 тысяч анализов. По словам Козловских, 60% заболевших контактировали с другими инфицированными.
Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что о выходе на плато по коронавирусу в регионе говорить рано.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей