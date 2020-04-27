Роспотребнадзор: после 12 мая ограничения из-за пандемии можно начать снимать
Сегодня, 20:45Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Введённые в России ограничения из-за коронавируса необходимо продлить до 12 мая, позднее – их можно будет поэтапно снимать, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Сюжеты: Коронавирус
Основным условием для отмены режима самоизоляции станет соблюдение жителями России всех необходимых правил.
Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же, сказала глава Роспотребнадзора.
Попова добавила, что России осталось пережить третий инкубационный период инфекции. И только после этого можно будет говорить о снятии ограничительных мер.
На 27 апреля в России коронавирусом заболели свыше 87 тысяч человек, умерли более 700. В Свердловской области диагноз COVID-19 подтверждён у 454свердловчан.
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