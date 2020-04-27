Роспотребнадзор: после 12 мая ограничения из-за пандемии можно начать снимать

Основным условием для отмены режима самоизоляции станет соблюдение жителями России всех необходимых правил.

Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же, сказала глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что России осталось пережить третий инкубационный период инфекции. И только после этого можно будет говорить о снятии ограничительных мер.