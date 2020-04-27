21 апреля стало известно, что врачи Нижнего Тагила начнут проводить дистанционный прием пациентов с подозрением на коронавирус. Сделать это можно через интернет, в том числе, при помощи телемедицины. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в муниципалитете уже несколько лет.

Телемедицина — это предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является критическим фактором, позволяя работникам здравоохранения обмениваться медицинской информацией, необходимой для диагностики, лечения и профилактики заболеваний,заявляют в пресс-службе городской больницы № 1.

Фото: pixabay.com

Начальник организационно-методического отдела Нижнетагильской городской больницы № 4 Ирина Конюхова рассказала TagilCity.ru, что телемедицина и оборудование для неё появились в медучреждении в 2014 году.

Мы оказываем помощь по сердечно-сосудистым заболеваниям жителям всего Горнозаводского округа. Например, к нам поступают пациенты, и мы их консультируем вместе с региональным сосудистым центром, который в Екатеринбурге, используя телемедицину,говорит Конюхова.

По словам Конюховой, точно такие же консультации проводятся с клиническим институтом мозга, который находится в городе Берёзовский, поскольку больница направляет туда пациентов на реабилитацию, а консультации нужны, чтобы определить дальнейший ход лечения. Также в четвёртую больницу обращаются прикрепленные к округу территории — Кушва, Нижняя Тура — для них тоже проводят консультации.

Фото: pixabay.com

Как проходит сеанс телемедицины?

В четвертой горбольнице пациенты могут получить онлайн-консультации от различных специалистов, несмотря на то, что основное направление, в котором работает медучреждение, это кардиология. К примеру, поступил пациент в отделение травматологии, и его консультируют с помощью телемедицины с областной больницей, где также есть травматологическое отделение.

Чаще всего телеконсультации у нас такие — к нам поступил пациент, лежит в реанимации, мы его проконсультировали с региональным центром, собрали консилиум врачей. Это важный обмен информацией,говорит начальник организационно-методического отдела.

Кроме того, при помощи телемедицины, как отмечает Конюхова, осуществляется взаимодействие больниц региона между собой. К использованию телемедицины медработники прибегают ежедневно.

В пресс-службе городской больницы № 1 заявляют, что ещё один плюс телемедицины, заключается в том, что ее можно применять почти в любом направлении здравоохранения.

Фото: pixabay.com

Работа при пандемии

Консультации онлайн стали еще более востребованы в период пандемии коронавируса. Например, в Москве, созданы даже специальные консультационные центры. В Нижнем Тагиле медики также могут связаться с пациентом через интернет и узнать о его состоянии, если он находится на самоизоляции.

Конечно, мы сейчас проговариваем с пациентами и используем средства мобильной связи для взаимодействия — тот же Skype, WhatsUpp. Понятно, что первичный приём у нас должен быть обязательным: пациент — врач на дому. Повторные приёмы и консультации можно проводить удалённым способом, если это возможно,говорит главврач четвертой поликлиники Жанна Климова.

В работе в пандемию с пациентами через интернет отмечают важный плюс — безопасность, так как для этого нет необходимости в личном общении и соблюдении необходимых мер защиты.

Во времена цифровых технологий, телемедицина — это возможность оказывать помощь пациентам и обмениваться опытом в режиме реального времени, не взирая на расстояние, что способствует улучшению здоровья населения и повышает эффективность оказываемой помощи,заявляют в горбольнице № 1.

Фото: pixabay.com

Главврач четвёртой поликлиники Жанна Климова рассказывает, что телемедицинские технологии уже хорошо развиты в стране и области. Врач отмечает, что для проведения телемедицинских консультаций необходим защищённый канал, где возможно работать не только, как врач — врач, консультируясь, а также, как врач — пациент.

Когда мы работали в обычных условиях, мы приглашали пациентов в поликлинику и такие консультации, как пациент — врач — врач, шли у нас в плановом порядке. Это было очень удобно для всех. Дополнительно у нас даже имелась возможность проконсультировать прямо в нашей поликлинике с федеральным центром НИИ института кардиологии. Консультации проводим прямо из поликлиник — эта работа не нова, она уже выстроена,заявляет Климова.

Главный врач убеждена, что телемедицина очень полезна и помогает информировать больше пациентов. Однако отмечает, что современными технологиями могут пользоваться ещё не все и не у всех есть телефоны и компьютеры — это сложность. Но, в больнице умеют с этим работать. По ее словам, сейчас очень важно информировать пациентов, что есть возможность проводить консультации удалённо — особенно в такой период.