В Нижнем Тагиле за последние сутки не подтверждено ни одного заражения коронавирусом
Сегодня, 13:08Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За последние сутки в Нижнем Тагиле по-прежнему не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием в регионе.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Таким образом, количество зараженных в городе составляет семь человек.
По данным оперштаба, новые заболевшие находятся в нескольких населенных пунктах региона — Екатеринбурге, Арамильском городском округе, Асбесте, Ачитском районе, Богдановиче, Дегтярске, Заречном, Красноуфимске, Полевском, Серове, Сысерти, Тавде. Отмечается, что семь человек являются жителями других областей России.
Всего в Свердловской области за последние сутки подтверждено 59 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных составляет 454 человека.
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