В Нижнем Тагиле за выходные проведено 1302 исследования анализов на COVID-19

За все время исследовано 10 117 проб на COVID-19, из них за последние сутки — 339. Обследование прошли 9350 человек, за минувшие сутки — 325.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области 454 человека заразились коронавирусной инфекцией. Из них 59 — за последние сутки. Это жители Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Асбеста, Ачитского района, Богдановича, Дегтярска, Заречного, Красноуфимска, Полевского, Серова, Сысерти, Тавды. Еще семь человек — жители другого региона.