В Нижнем Тагиле за выходные проведено 1302 исследования анализов на COVID-19
Сегодня, 14:29Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
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Лаборaтории Нижнего Тагила за выхoдные прoвели 1 302 исследoвания проб на корoнавирус нового типа, всего обследoвано 1 033 челoвека, соoбщили TagilCity.ru в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердлoвской области.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
За все время исследовано 10 117 проб на COVID-19, из них за последние сутки — 339. Обследование прошли 9350 человек, за минувшие сутки — 325.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области 454 человека заразились коронавирусной инфекцией. Из них 59 — за последние сутки. Это жители Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Асбеста, Ачитского района, Богдановича, Дегтярска, Заречного, Красноуфимска, Полевского, Серова, Сысерти, Тавды. Еще семь человек — жители другого региона.
В Нижнем Тагиле новых случаев заболевания не подтверждено, их по-прежнему остается семь.
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