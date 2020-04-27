В России количество зараженных коронавирусом превысило 87 тысяч человек
Сегодня, 13:11Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За последние сутки общее количество зараженных коронавирусной инфекцией выросло на 6 198 человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Сюжеты: Коронавирус
Общее количество заболевших составляет 87 147 человек.
За последние сутки зарегистрировано 579 выздоровевших пациентов. Таким образом, общее количество выписанных из больниц пациентов составляет 7 346 человек. Количество летальных случаев за сутки составило 50 человек. Общее количество скончавшихся — 794 пациентов.
Под медицинским наблюдением на данный момент остается более 183 тысяч россиян.
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