В Свердловской области число зараженных коронавирусом превысило 450 человек

За последние сутки в области официально подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом.

Количество выписанных из больниц пациентов составляет девять человек. Общее количество выздоровевших составляет 97 человек.

Число летальных случаев по-прежнему не увеличилось. Так, в регионе от заболевания скончался один человек.

Заболевшие находятся в таких населенных пунктах как Екатеринбург, Арамильский городской округ, Асбест, Ачитский район, Богданович, Дегтярск, Заречный, Красноуфимск, Полевской, Серов, Сысерть, Тавда. Кроме того, семь заболевших являются жителями других регионов России.

Также отмечается, что 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 73 — в состоянии средней тяжести. О подключенных к аппарату ИВЛ не сообщается.