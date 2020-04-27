В Свердловской области для больных коронавирусом развернули около трех тысяч коек

Всего в области развернуто 2 897 коек, 2 028 из них имеют кислородную подводку, а 913 оснащены аппаратами ИВЛ.

По словам Евгения Куйвашева, для полного выполнения плана, поставленного Президентом, необходимо подключить еще 100 коек к аппаратам ИВЛ, поступление которых ожидается завтра.

На помощь специалистам инфекционных отделений были дополнительно направлены 108 врачей-специалистов, а также 272 медицинские сестры.