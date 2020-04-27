В Свердловской области для больных коронавирусом развернули около трех тысяч коек
Сегодня, 12:23Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил уральскому полпреду президента Николаю Цуканову о завершении развертывания коек для больных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания в регионе.
Сюжеты: Коронавирус
Всего в области развернуто 2 897 коек, 2 028 из них имеют кислородную подводку, а 913 оснащены аппаратами ИВЛ.
По словам Евгения Куйвашева, для полного выполнения плана, поставленного Президентом, необходимо подключить еще 100 коек к аппаратам ИВЛ, поступление которых ожидается завтра.
На помощь специалистам инфекционных отделений были дополнительно направлены 108 врачей-специалистов, а также 272 медицинские сестры.
Напомним, по последним данным в Свердловской области зарегистрировано 395 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 87 пациентов из них — выздоровели.
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