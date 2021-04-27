106 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

106 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
106 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области
Сегодня, 14:03Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
106 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Свердловской области за период с 26 по 27 апреля, сообщает оперштаб региона.

С начала пандемии инфекция выявлена у 85,8 тысячи свердловчан

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Байкаловского района, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Красноуральска, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.

За время эпидемии в регионе зарегистрировано 85 833 случая заболевания коронавирусом. Состояние 253 пациентов оценивается как тяжелое, из них 142 находятся в отделениях реанимации, а 93 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 8 053 случая коронавируса в 85 регионах. Общее число случаев заболевания достигло 4 779 425 человек.

Количество выписанных по выздоровлению пациентов на Среднем Урале превысило 79 тысяч человек

Общее число вылечившихся от инфекции составляет 79 478 человек, из них 117 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.

В стране за последние сутки из больниц выписали 8 039 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 423 и Санкт-Петербурге — 972 человека. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 402 678 пациентов.

15 свердловчан скончались от COVID-19 за прошедшие сутки

В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 3 065 летальных случаев.

За все время в России от инфекции скончались 108 980 человек, из них 392 — за период с 26 по 27 апреля.

Свердловская областьздоровьеобществокоронавирус
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