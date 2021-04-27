106 новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Свердловской области

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Байкаловского района, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Красноуральска, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов.
За время эпидемии в регионе зарегистрировано 85 833 случая заболевания коронавирусом. Состояние 253 пациентов оценивается как тяжелое, из них 142 находятся в отделениях реанимации, а 93 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 8 053 случая коронавируса в 85 регионах. Общее число случаев заболевания достигло 4 779 425 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции составляет 79 478 человек, из них 117 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.
В стране за последние сутки из больниц выписали 8 039 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 423 и Санкт-Петербурге — 972 человека. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 402 678 пациентов.
В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 3 065 летальных случаев.
За все время в России от инфекции скончались 108 980 человек, из них 392 — за период с 26 по 27 апреля.