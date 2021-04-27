До 24 градусов тепла прогнозируется на майских «каникулах» в Свердловской области

До 24 градусов тепла прогнозируется на майских «каникулах» в Свердловской области
До 24 градусов тепла прогнозируется на майских «каникулах» в Свердловской области
Сегодня, 19:07Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Стало известно, какую погоду жителям Свердловской области стоит ждать с 1 по 10 мая. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. По ее словам, первая половина «каникул» будет сопровождаться дождями, но потом в регионе потеплеет.

В конце апреля на территории Свердловской области ожидается умеренная погода с кратковременными осадками. Отмечается, что резких изменений температуры не прогнозируется. В начале мая нарастание температуры будет становиться заметней.

С 7 по 10 мая температура днем может достигать от 18 до 24 градусов тепла. Также в первой декаде мая ожидается незначительное количество осадков.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что дни между майскими праздниками будут нерабочими. Жители России будут отдыхать больше недели — с субботы, 1 мая по вторник, 11 мая.

Сюжеты:
Экология
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