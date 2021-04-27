Заболеваемость ОРВИ выросла в Свердловской области

Заболеваемость ОРВИ выросла в Свердловской области
Заболеваемость ОРВИ выросла в Свердловской области
Сегодня, 13:44Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
За минувшую неделю ухудшилась ситуация по заболеваемости ОРВИ в Свердловской области. Количество заболевших превысило 27 тысяч человек.

В период с 19 по 25 апреля на Среднем Урале зарегистрировано 27 350 заболевших ОРВИ, это на 1,7% больше, чем на предыдущей неделе, и на 10% выше уровня эпидпорога по совокупному населению, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Выше среднеобластного показатели по заболеваемости ОРВИ в Туринском ГО, поселке Уральский, ЗАТО Свободный и в Невьянском ГО.

По данным ведомства, в Екатеринбурге за минувшую неделю зарегистрировано 13 424 случая заболевания ОРВИ. Эта цифра выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 29%, и выше уровня прошлой недели на 2,1%.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что за 16-ю календарную неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 964 случая внебольничных пневмоний. Это на 10,5% ниже уровня прошлой недели. В числе неблагополучных территорий по пневмонии Нижняя Салда, Верхняя Пышма, Староуткинск, Полевской, Режевской и Волчанский ГО, Ревда, Асбест, Сухой Лог, Верхнее Дуброво, Алапаевский район и Первоуральск.

Свердловская областьздоровьеРоспотребнадзоробществоОРВИпневмония
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы