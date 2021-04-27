Заболеваемость ОРВИ выросла в Свердловской области

В период с 19 по 25 апреля на Среднем Урале зарегистрировано 27 350 заболевших ОРВИ, это на 1,7% больше, чем на предыдущей неделе, и на 10% выше уровня эпидпорога по совокупному населению, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
Выше среднеобластного показатели по заболеваемости ОРВИ в Туринском ГО, поселке Уральский, ЗАТО Свободный и в Невьянском ГО.
По данным ведомства, в Екатеринбурге за минувшую неделю зарегистрировано 13 424 случая заболевания ОРВИ. Эта цифра выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 29%, и выше уровня прошлой недели на 2,1%.
Также в Роспотребнадзоре сообщили, что за 16-ю календарную неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 964 случая внебольничных пневмоний. Это на 10,5% ниже уровня прошлой недели. В числе неблагополучных территорий по пневмонии Нижняя Салда, Верхняя Пышма, Староуткинск, Полевской, Режевской и Волчанский ГО, Ревда, Асбест, Сухой Лог, Верхнее Дуброво, Алапаевский район и Первоуральск.