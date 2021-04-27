Заболеваемость ОРВИ выросла в Свердловской области

В период с 19 по 25 апреля на Среднем Урале зарегистрировано 27 350 заболевших ОРВИ, это на 1,7% больше, чем на предыдущей неделе, и на 10% выше уровня эпидпорога по совокупному населению, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.