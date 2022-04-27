О массовой гибели рыбы на озере Чусовое рассказал екатеринбуржец

О массовой гибели рыбы на озере Чусовое рассказал екатеринбуржец
О массовой гибели рыбы на озере Чусовое рассказал екатеринбуржец
Сегодня, 09:31Здоровье и экологияФото: E1
Тысячи мертвых рыб нашел в озере Чусовое житель Екатеринбурга. Часть выбросило на берег, а остальные плавают в воде кверху брюхом.

По словам очевидца, ситуация нездоровая, так как он прошел около километра, а рыба везде мертвая.

Это уже второе подобное ЧП за весну в Свердловской области. Ранее стало известно о массовой гибели рыбы в пруду под Верхней Пышмой. Причина была найдена. Она заключается в том, что в толще воды недостаточно кислорода, который возник из-за наступления поздней весны и таяния льда.

В департаменте информационной политики Свердловской области заявляли, что всю дохлую рыбу планируется убрать и утилизировать.

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