О массовой гибели рыбы на озере Чусовое рассказал екатеринбуржец

По словам очевидца, ситуация нездоровая, так как он прошел около километра, а рыба везде мертвая.
Это уже второе подобное ЧП за весну в Свердловской области. Ранее стало известно о массовой гибели рыбы в пруду под Верхней Пышмой. Причина была найдена. Она заключается в том, что в толще воды недостаточно кислорода, который возник из-за наступления поздней весны и таяния льда.
В департаменте информационной политики Свердловской области заявляли, что всю дохлую рыбу планируется убрать и утилизировать.