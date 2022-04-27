О массовой гибели рыбы на озере Чусовое рассказал екатеринбуржец

Это уже второе подобное ЧП за весну в Свердловской области. Ранее стало известно о массовой гибели рыбы в пруду под Верхней Пышмой. Причина была найдена. Она заключается в том, что в толще воды недостаточно кислорода, который возник из-за наступления поздней весны и таяния льда.