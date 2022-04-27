Всплеск заболеваемости хламидиозом зафиксирован в Свердловской области

Рост заражений фиксируется по всем формам инфекций, но у хламидиоза самый большой скачок. Так, в 2021 году число заражений, по сравнению с 2020 годом выросло на 76,8%. Следующим по количеству идет сифилис с 28,2%. Далее располагается гонококковая инфекция с 14,1%, аногенитальные бородавки — с 7,9%, трихомониаз — с 6% и урогенитальный герпес с 6%.