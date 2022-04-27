Всплеск заболеваемости хламидиозом зафиксирован в Свердловской области

Всплеск заболеваемости хламидиозом зафиксирован в Свердловской области
Всплеск заболеваемости хламидиозом зафиксирован в Свердловской области
Сегодня, 09:51Здоровье и экологияФото: 1MI
Всплеск числа заболеваний хламидиозом зарегистрирован в Свердловской области. Такие данные предоставили специалисты Минзрава региона.

Рост заражений фиксируется по всем формам инфекций, но у хламидиоза самый большой скачок. Так, в 2021 году число заражений, по сравнению с 2020 годом выросло на 76,8%. Следующим по количеству идет сифилис с 28,2%. Далее располагается гонококковая инфекция с 14,1%, аногенитальные бородавки — с 7,9%, трихомониаз — с 6% и урогенитальный герпес с 6%.

Продолжается рост заболеваемости и в текущем году. Так, за первый квартал 2022 года заболеваемость сифилисом увеличилась на 13,2%, а гонококковой инфекцией — на 5,3%.

При этом в 21 раз чаще заражаются мужчины, а больше половины заболевших находятся в возрасте старше 40 лет.

Причиной такого роста специалисты минздрава называют наличие уязвимых групп населения, в том числе наркозависимых. Ведомство уже разработало план мероприятий по снижению заболеваемости.

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