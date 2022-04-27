Захламленные мусорные площадки в Нижнем Тагиле. Кто виноват и что делать?

Жители Нижнего Тагила нередко сталкиваются с тем, что контейнерная площадка во дворе превращается из цивилизованного места складирования мусора в несанкционированную свалку. Кто в этом виноват, и в чьи обязанности входит уборка площадок, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Кто обязан прибирать площадку с мусорными контейнерами? После погрузки ТКО в мусоровоз часть мусора может разлететься вокруг контейнерной площадки. Также мусор из баков иногда разносит ветер. Кстати, для избежания этого у новых евроконтейнеров предусмотрены крышки, которые должны закрываться. Нередко и сами жители промахиваются, выбрасывая мусорные пакеты. Некоторые тагильчане уверены, что площадку за собой обязаны прибирать водители мусоровозов. Однако они отвечают лишь за транспортировку ТКО. А за организацию и содержание мест накопления несут ответственность управляющие компании или товарищества собственников жилья. В случае, если вокруг баков и близлежащей территории раскидан мусор, жильцам необходимо обращаться именно к ним. Контейнерная площадка на ул. Патона 2/25 зимой 2021 года Старая мебель и строительный мусор. Куда выбрасывать и кто вывозит? Выбрасывание ненужной мебели и строительного мусора в обычные контейнеры чревато их поломкой. Также их невозможно транспортировать мусоровозом. Для крупногабаритных ТКО существуют специальные бункеры. А если их нет, то в этом случае мусор нужно складывать рядом с баками таким образом, чтобы он не загораживал подход к ним. В «Компании «Рифей» рассказали, что крупногабаритные отходы вывозят раз в неделю с помощью специальной большегрузной техники. В случае, если ТКО скопились в большом объеме и захламляют площадку, следует обратиться в управляющую компанию, которая должна подать заявку на дополнительный вывоз. Контейнерная площадка на ул. Зари, 35 У нас во дворе выброшенная старая мебель, спиленные ветки, ненужные двери и т. д. вывозятся регулярно. Как только все это накапливается сбоку от контейнеров, УК делает заявку, и нам привозят большой бункер. Дворники сразу же туда все складывают, и на следующий день машина его увозит,рассказала TagilCity.ru жительница Вагонки. Контейнерная площадка на ул. Зари, 61 Немного сложнее ситуация обстоит со строительным мусором. Его вывозом региональный оператор не занимается, поэтому ответственность за утилизацию ложится на собственника. Складывать остатки от ремонта в обычный контейнер запрещено. Поэтому владелец должен изначально обратиться в специализированную компанию, которая занимается транспортировкой строительного мусора. Согласно разъяснениям Министерства природных ресурсов и экологии РФ к крупногабаритным твердым коммунальным отходам не относятся отходы капитального ремонта помещений: фрагменты несущих коммуникаций, демонтированные перегородки, бетонные блоки, кирпичи, шифер, трубы. Транспортировка таких отходов осуществляется в рамках отдельных договоров с компаниями, имеющими лицензию и готовыми предоставить отчетные документы,сообщили в «Компании «Рифей». Если же объемы строительного мусора небольшие, например, всего несколько мешков, то специалисты компании рекомендуют обратиться к обслуживающей дом УК или ТСЖ. Они, как правило, заключают договор с организацией, утилизирующей отходы. В таком случае остается только упаковать мусор, и работники вывезут отходы на полигон. Контейнерная площадка на ул. Мотина, 16 Контейнеры есть, а площадки нет Случаи, когда на месте складирования отходов есть только баки, но нет обустроенной контейнерной площадки также могут привести к захламлению мусором близлежащей территории. Согласно санитарным нормам, которые определяет Роспотребнадзор, площадка обязательно должна быть огорожена и иметь водонепроницаемое бетонное покрытие. Мусорные контейнеры на пр. Вагоностроителей, 57 За организацию мест накопления ТКО несут ответственность управляющие компании и товарищества собственников жилья. Если же территория не входит в состав общего имущества собственников квартир, то за установку и содержание контейнерной площадки отвечает администрация города. Например, возле дома № 39 на улице Юности в Нижнем Тагиле были установлены лишь евроконтейнеры для отходов. Из-за этого во дворе дома постоянно скапливались кучи мусора, при этом управляющая компания не спешила организовать площадку, несмотря на предписание Роспотребнадзора. Кроме того, УК долгое время не меняла сгоревший контейнер, из-за чего остальные два были часто перегружены. Кучи мусора скапливаются в тагильском дворе из-за отсутствия контейнерной площадки 3 Фото Из-за отсутствия контейнерной площадки возле дома № 39 на улице Юности в Нижнем Тагиле во дворе скапливается мусор, а баки приходят в негодность

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