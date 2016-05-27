В эти выходные в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и шквалистый ветер
27 мая 2016, 18:30Здоровье и экологияПавел Щербина
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От «Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Нижнего Тагила» в редакцию TagilCity.ru поступило экстренное предупреждение о возможных сильных дождях.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
По прогнозам уральских метеорологов, уже сегодняшним вечером в Свердловской области могут начаться дожди. Этой ночью и в течение завтрашнего дня они могут быть очень сильными, сопровождаться грозами, градом и усилением ветра до 26 метров в секунду.
Это чревато паводком, размывом дорог, повреждением коммуникаций. TagilCity.ru призывает читателей подготовиться к непогоде и иметь с собой зонты. В то время, когда в город придёт стихия, рекомендуется не покидать укрытия без острой необходимости.
TagilCity.ru напоминает о том, что четыре года назад сильнейший ураган в мае в Екатеринбурге стал причиной смерти строителя и разрушений в городе.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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