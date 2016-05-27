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В эти выходные в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и шквалистый ветер
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В эти выходные в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и шквалистый ветер

27 мая 2016, 18:30Здоровье и экологияПавел Щербина
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