В Нижнем Тагиле состоится субботник на побережье Верхневыйского пруда (ФОТО)

Клуб «Турист» приглашает всех неравнодушных к родному краю людей принять участие в очистке берега Верхневыйского пруда от накопившегося мусора. Приглашаем людей, желающих помочь, в пятницу собраться на площадке Высокого Дока в 18:00. Если кто-то не успевает к этому времени, они могут самостоятельно доехать по дороге через Нижнюю Черемшанку и налево, через высоковольтку в сторону берега и поляны, где традиционно празднуется день рождения «Нива-клуба». Наличие перчаток и инструмента приветствуется. Транспортом для вывоза мусора постараемся обеспечить сообщает организатор субботника Алексей Вяткин со страниц сообщества ОД «Тагил без ям» в социальных сетях.