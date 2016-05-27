В Нижнем Тагиле состоится субботник на побережье Верхневыйского пруда (ФОТО)
На скопление мусора на побережье Верхневыйского пруда, питающего водой значительную часть Нижнего Тагила, обратили внимание представители клуба «Турист».
Клуб «Турист» приглашает всех неравнодушных к родному краю людей принять участие в очистке берега Верхневыйского пруда от накопившегося мусора. Приглашаем людей, желающих помочь, в пятницу собраться на площадке Высокого Дока в 18:00. Если кто-то не успевает к этому времени, они могут самостоятельно доехать по дороге через Нижнюю Черемшанку и налево, через высоковольтку в сторону берега и поляны, где традиционно празднуется день рождения «Нива-клуба». Наличие перчаток и инструмента приветствуется. Транспортом для вывоза мусора постараемся обеспечить сообщает организатор субботника Алексей Вяткин со страниц сообщества ОД «Тагил без ям» в социальных сетях.
Организаторы гарантируют всем участникам хорошее настроение и благодарность за помощь. К своему приглашению Алексей Вяткин приложил фотографии, на которых показано состояние берега в настоящий момент.
ФОТО: Алексей Вяткин
TagilCity.ru напоминает о том, что ранее на территории Верхневыйского парка были посажены деревья и кустарники. В дальнейшем планируется дополнительно благоустроить этот парк.
© Эрик Х., TagilCity.ru