Град, порывистый ветер и сильные дожди ожидаются в Нижнем Тагиле с 26 по 28 мая

С 26 по 28 мая в Нижнем Тагиле пройдут проливные дожди . Порывистый ветер до 20-25 м/с, крупный град и сильные грозы могут стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Владельцам транспорта следует быть осторожными на дорогах и выполнять ПДД. Также в это время возможны нарушения ЛЭП, воздушных линий связи и инженерных сетей ЖКХ.