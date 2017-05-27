Град, порывистый ветер и сильные дожди ожидаются в Нижнем Тагиле с 26 по 28 мая
27 мая 2017, 09:35Здоровье и экология
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ЕДДС администрации Нижнего Тагила предупреждает об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается в Нижнем Тагиле в последние выходные дни мая.
С 26 по 28 мая в Нижнем Тагиле пройдут проливные дожди. Порывистый ветер до 20-25 м/с, крупный град и сильные грозы могут стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий.
Предупреждение дачникам: опасное метеорологическое явление может вызвать затопление участков земли, дождевой паводок, размыв почвы, повреждение сельскохозяйственных культур и растений, разрушение небольших построек, падение деревьев, повал кустарников.
Владельцам транспорта следует быть осторожными на дорогах и выполнять ПДД. Также в это время возможны нарушения ЛЭП, воздушных линий связи и инженерных сетей ЖКХ.
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