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Град, порывистый ветер и сильные дожди ожидаются в Нижнем Тагиле с 26 по 28 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Град, порывистый ветер и сильные дожди ожидаются в Нижнем Тагиле с 26 по 28 мая

27 мая 2017, 09:35Здоровье и экология
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