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Организатор питания в детсадах Среднеуральска оштрафован на 30 000 рублей за нарушения санитарных правил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Организатор питания в детсадах Среднеуральска оштрафован на 30 000 рублей за нарушения санитарных правил

27 мая 2017, 10:35Здоровье и экология
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