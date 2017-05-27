Организатор питания в детсадах Среднеуральска оштрафован на 30 000 рублей за нарушения санитарных правил

Сотрудники Роспотребнадзора при проведении проверки обнаружили многочисленные нарушения санитарного законодательства в организации питания в детских учреждениях Среднеуральска.

Среди них: отсутствие лабораторного контроля, нарушение правил хранения продукции, маркировки, бракеража. витаминизации третьих блюд.

Также не соблюдаются требования по содержанию покрытий в производственных помещениях, где готовится пища для детей, сроки прохождения медосмотра и вакцинации работников, медицинского осмотра водителей.

По результатам проверки среднеуральский организатор питания оштрафован на 30 000 рублей. Директору ОМБУ «Детское питание» выдано предписание с требованием устранить выявленные нарушения, сообщает Управление Роспотребнадзора Свердловской области.

За выявленные нарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст.6.6 КоАП РФ на сумму 30000 рублей. В адрес директора СМБУ «Детское питание» выдано предписание.