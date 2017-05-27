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План мероприятий по подготовке и проведению работ во время паводка в 2017 году успешно выполнен
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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План мероприятий по подготовке и проведению работ во время паводка в 2017 году успешно выполнен

27 мая 2017, 20:10Здоровье и экология
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