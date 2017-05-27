План мероприятий по подготовке и проведению работ во время паводка в 2017 году успешно выполнен
27 мая 2017, 20:10Здоровье и экология
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Все работы по подготовке паводка в 2017 году завершены. Результаты проведения паводкового периода обсудили в администрации Нижнего Тагила, которое провел Сергей Носов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мэр Нижнего Тагила провел совещание на тему прохождения весеннего половодья на территории Нижнетагильского городского округа. Основным докладчиком выступил Андрей Жбанов, начальник городского отдела защиты населения.
Он рассказал о том, что подготовка к паводку началась 16 января 2017 года, и все мероприятия были выполнены качественно и в срок. Он отметил, что большую помощь в информационной работе оказали тагильские СМИ.
Глава администрации города подчеркнул:
Паводок прошлого года нас серьезно напугал, в результате в этом году мероприятия по подготовке к нему были проведены на очень высоком уровне. Такая работа должна стать системой.
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