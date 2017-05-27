Прогнозы синоптиков оправдались: шквальный ветер, град и проливной дождь прошли в районе ВМЗ Нижнего Тагила (ФОТО)
27 мая 2017, 17:00Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как и обещали метеорологи, в Нижнем Тагиле произошло резкое ухудшение погоды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчане поделились своими впечатлениями в своих видео и фотоматериалах в социальных сетях о погоде, которая застала их врасплох на улице вечером 26 мая.
Майская гроза в районе ВМЗ сопровождалась сильным частым градом. Крупинки льда размером с крупные горошины барабанили по стеклам машин, домов и головам прохожих, которые не успели спрятаться в укрытии от стремительно начавшегося града.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Многие не имели зонтов и дождевиков, поэтому сильный ливень промочил до нитки горожан. Грозовые тучи застилали небо, молнии сверкали на небе устрашающе. Стихия захватила весь микрорайон.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В выходные погода продолжит быть неспокойной и сырой. Ожидаются ливневые дожди, грозы и град, сообщает Е1.RU.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото, видео: ВКонтакте
© TagilCity.ru
городСвердловская областьинтернетбезопасностьэкологияпогодапрогнозсиноптикидождиграддождьливеньпрогноз погодысайттагильчанепасмурная погодавмзметеорологипрогнозы погодынепогодаметеорологические условияпроливной дождь
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей