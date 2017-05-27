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Прогнозы синоптиков оправдались: шквальный ветер, град и проливной дождь прошли в районе ВМЗ Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
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Прогнозы синоптиков оправдались: шквальный ветер, град и проливной дождь прошли в районе ВМЗ Нижнего Тагила (ФОТО)

27 мая 2017, 17:00Здоровье и экология
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