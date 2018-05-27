Заморозки ожидаются в Нижнем Тагиле ночью 27 мая

С 27 мая на территории Свердловской области ожидается наступление заморозков. Температура будет колебаться в пределах от 0 до -4 градусов.

Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила сообщает, что 27 мая на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от 0 до -4 градусов.



Спасатели предупреждают, что в первую очередь снижение температуры коснётся сельскохозяйственных культур.



Стоит отметить, что сообщения о периодических заморозках продолжают поступать от областного Гидрометцентра в течение всего мая 2018 года.