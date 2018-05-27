Заморозки ожидаются в Свердловской области с 28 по 30 мая
27 мая, 19:55Здоровье и экология
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В Свердловской области с 28 по 30 мая ожидаются заморозки до -4 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила, на территории Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. 28 мая — до -2 градусов, 29 и 30 мая — до -4.
Во избежании возникновения чрезвычайных ситуаций граждан просят быть внимательными и осторожными.
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