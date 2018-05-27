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Заморозки ожидаются в Свердловской области с 28 по 30 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заморозки ожидаются в Свердловской области с 28 по 30 мая

27 мая, 19:55Здоровье и экология
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