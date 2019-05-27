Казанская компания готова очистить тагильскую воду не менее чем за 4 миллиарда рублей

Напомним, казанское предприятие запустило пилотные испытания в начале апреля после срыва конкурса по водной концессии.

В начале апреля мы начали испытания на водной установке по трём водным источникам и получили данные по исходной и по очищенной воде. Пробы снимались каждый день на входе и на выходе. Испытания проводились по несколько дней. Все показатели попали в нормативы СанПиНа по питьевой воде, рассказал Андрей Герт, директор Дивизиона.

Специалисты проводили исследование при помощи опытного оборудования с применением химических реагентов. Единственным недостатком этого способа является утилизация сухого остатка, получаемого после очистки воды: в каких-то городах его сжигают, в других — изолируют.

Присутствовавшие на встрече специалисты Роспотребнадзора подтвердили успех инновационного метода очистки.

Как уже было сказано, исследования показали хороший результат по показателям мутности и перманганатной окисляемости. Но сделать окончательные выводы нельзя. Чтобы процесс был налажен, должна быть согласована рабочая программа, которая предполагает собой взятие проб воды в определённые периоды времени. На сегодняшний день принято на рабочей группе, что концессионеры, будущие, скорее всего, приедут и будет согласована рабочая программа, где будут заключены договоры на представление всех репрезентативных групп в те периоды, какие необходимы, пояснила главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил» Елена Ромашина.

Представители «Миррико» готовы масштабировать свою технологию при строительстве двух водоподготовительных установок стоимостью не менее 4 миллиарда рублей. Часть финансирования будет предоставлена в рамках федеральной программы «Чистая вода», отметили представители компании.

Мэр города Владислав Пинаев отметил, что к подготовке проекта нужно отнестись внимательно всем задействованным ведомствам.