Казанская компания готова очистить тагильскую воду не менее чем за 4 миллиарда рублей
В понедельник, 27 мая, в администрации Нижнего Тагила группа компаний «Миррико» отчиталась о результатах инновационного метода очистки воды на Черноисточинском, Верхней-Выйском водохранилище и Нижнетагильском пруду.
Напомним, казанское предприятие запустило пилотные испытания в начале апреля после срыва конкурса по водной концессии.
В начале апреля мы начали испытания на водной установке по трём водным источникам и получили данные по исходной и по очищенной воде. Пробы снимались каждый день на входе и на выходе. Испытания проводились по несколько дней. Все показатели попали в нормативы СанПиНа по питьевой воде, рассказал Андрей Герт, директор Дивизиона.
Специалисты проводили исследование при помощи опытного оборудования с применением химических реагентов. Единственным недостатком этого способа является утилизация сухого остатка, получаемого после очистки воды: в каких-то городах его сжигают, в других — изолируют.
Присутствовавшие на встрече специалисты Роспотребнадзора подтвердили успех инновационного метода очистки.
Как уже было сказано, исследования показали хороший результат по показателям мутности и перманганатной окисляемости. Но сделать окончательные выводы нельзя. Чтобы процесс был налажен, должна быть согласована рабочая программа, которая предполагает собой взятие проб воды в определённые периоды времени. На сегодняшний день принято на рабочей группе, что концессионеры, будущие, скорее всего, приедут и будет согласована рабочая программа, где будут заключены договоры на представление всех репрезентативных групп в те периоды, какие необходимы, пояснила главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил» Елена Ромашина.
Представители «Миррико» готовы масштабировать свою технологию при строительстве двух водоподготовительных установок стоимостью не менее 4 миллиарда рублей. Часть финансирования будет предоставлена в рамках федеральной программы «Чистая вода», отметили представители компании.
Мэр города Владислав Пинаев отметил, что к подготовке проекта нужно отнестись внимательно всем задействованным ведомствам.
На сегодняшний день задача стоит такая: найти тот механизм, который будут применять в Нижнем Тагиле. Следует проработать вопрос детально и глубоко, чтобы идти к губернатору с готовым проектом. Нет никаких подводных камней: чем больше структур мы вовлечём в дискуссию, тем она будет более открытая. Я предлагаю всем сторонам по итогам совещания подготовить перечень вопросов. Проект непростой, очень серьёзный, финансово ёмкий. Вторую ошибку нам уже не простят.
Напомним, ранее конкурс на концессию по улучшению системы водоснабжения Нижнего Тагила не состоялся, так как ни одна компания не подала заявку на участие. Инициатор проекта «Уральская водная компания» отказалась от участия из-за ухудшения условий возврата денежных вложений.