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#домахорошо
Свердловские депутаты обсудят проект запрета «мягких лапок»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Свердловские депутаты обсудят проект запрета «мягких лапок»

Сегодня, 16:59Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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