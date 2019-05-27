Свердловские депутаты обсудят проект запрета «мягких лапок»

Автором проекта выступила Белгородская областная дума, которая предложила список запрещенных хирургических операций в отношении животных. По мнению депутатов, процедура ампутации у животного концевой фаланги пальцев целиком вместе с когтями оказывает неблагоприятное воздействие на его организм. Такая операция получила в народе название «мягкие лапки».

Варвары обижают котеек. Режут им последую фалангу с когтем, ну чтобы не драли им дорогие диваны, ковры и платья. Депутаты не спят и видят сие мерзостное деяние. Поэтому завтра, наскоро на комитете, рассмотрим обращение о внесении в нормативные акты запрета на столь бесчеловечное деяние в отношении братьев наших меньших, написал он на своей странице в социальной сети.