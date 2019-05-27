В Роскачестве рассказали о глазированных сырках с плесенью и кишечной палочкой

Результаты исследований, проведенных Роскачеством, показали, что в 19 образцах из 29 обнаружены консерванты, либо заменители молочного жира. При том, что полезный сырок должен не иметь в составе консервантов и стабилизаторов. В сырках 15 марок найдены дрожжи, что может свидетельствовать о нарушении норм хранения и правил перевозки. В продукции трех производителей была найдена плесень, еще в трех образцах — кишечная палочка. Похожая ситуация сложилась с глазированными сырками на основе растительных жиров. В них найдены бактерии кишечной палочки, споры плесени и дрожжи.