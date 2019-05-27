В Роскачестве рассказали о глазированных сырках с плесенью и кишечной палочкой
Сегодня, 08:19Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Роскачество проверило глазированные сырки известных марок. В нескольких образцах обнаружены плесень, дрожжи и бактерии, пишут «Новые известия».
Результаты исследований, проведенных Роскачеством, показали, что в 19 образцах из 29 обнаружены консерванты, либо заменители молочного жира. При том, что полезный сырок должен не иметь в составе консервантов и стабилизаторов. В сырках 15 марок найдены дрожжи, что может свидетельствовать о нарушении норм хранения и правил перевозки. В продукции трех производителей была найдена плесень, еще в трех образцах — кишечная палочка. Похожая ситуация сложилась с глазированными сырками на основе растительных жиров. В них найдены бактерии кишечной палочки, споры плесени и дрожжи.
Ни в одном из образцов специалисты не обнаружили ГМО, радионуклиды, тяжелые металлы, пестициды, стафилококк и сальмонеллы.
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