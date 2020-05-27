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Имплантация зубов поможет вам безболезненно восстановить зубной ряд, а значит вернуть красоту и уверенность в себе.
С помощью современных технологий имплантация зубов в Москве пройдет совершенно незаметно, сохранив при этом полную функцию зубного ряда.
Процедура включает в себя несколько этапов: наращивание костной ткани при необходимости, установка корня из металла, непосредственно протезирование и прочее. Сложность процесса заключается в том, что пациенту необходимо строго следовать указаниям врача-стоматолога.
Протезирование зубов может выполняться несколькими способами, выбор которого зависит от клинических показаний пациента.
Виды имплантации
- Одноэтапная. В этом случае коронка устанавливается за один день. С помощью небольшого прокола десны опора ставится в уже существующую лунку. Такой метод является почти бескровным и позволяет сразу осуществлять нагрузку на протез. Однако этот способ подходит не всем пациентам. Обязательные условия для одноэтапного протезирования – это достаточный объем костной ткани и здоровые соседние зубы.
- Четыре опоры. Такой метод позволяет имплантировать большее количество зубов. Протез ставится в костную ткань на четыре опоры – две фронтальных и две боковых. С помощью такой технологии можно быстро заменить от 12 до 14 зубов. Такой способ подходит тем, у кого в кости нет атрофированных частей.
- Шесть опор. Система протезов крепится на шесть опор, которые ввинчиваются под углом. Таким образом нагрузка распределяется равномерно и позволяет обойти атрофированные части кости.
- Базальная. Подходит пациентам с сильно атрофированной костной тканью, когда она не может выдержать сильной нагрузки. В этом случае опоры ставят в более глубокие базальные части челюсти. При этом у пациента не должно отсутствовать не меньше трех зубов подряд.
- Комплексная. В таком методе используются разные типы имплантатов. Он применяется, когда, например, нужно восстановить передние и коренные зубы.
- Классическая двухэтапная. Самый сложный и долгий способ протезирования. Первым этапом врач формирует костное ложе с помощью специального приспособления, с которым пациент должен проходить несколько месяцев. И только потом осуществляется установка самого имплантата. Главным плюсом такого способа является поэтапное оплата услуг и установка протезов по более доступной цене.
Пациенту важно помнить, что протезирование должны проводить только опытные и квалифицированные стоматологи.
Требуется консультация специалиста, имеются противопоказания.
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