Креков рассказал о количестве больных коронавирусом детей в Свердловской области
Сегодня, 20:46Здоровье и экологияФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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Заместитель губернатора региона Павел Креков рассказал, что в Свердловской области растет доля детей, инфицированных коронавирусом, пишет znak.
Сюжеты: Коронавирус
Креков отметил, что около 15% заболевших – это дети. По его словам, заболевшие дети, чаще всего болеют бессимптомно или в легкой форме.
Как правило, это бытовой способ передачи вируса: заболевание получают они в семье, рассказал Креков.
Кроме того, больше половины заболевших – это люди до 50 лет. На долю граждан в возрасте старше 65 лет приходится порядка 15% от общего числа случаев заражения.
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