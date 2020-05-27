Куйвашев раскритиковал участников закладки капсулы времени из-за отсутствия масок
Сегодня, 16:44Здоровье и экологияФото: instagram.com/evgenykuyvashev
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Губернатор Свердловской области на своей странице в Instagram подверг критике участников закладки капсулы времени в Екатеринбурге из-за отсутствия масок и несоблюдения социальной дистанции.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
На фотографии, опубликованной главой региона, видно что кто-то держит маску в руках, а у кого-то она висит на ухе. При этом все участники мероприятия стоят кучно, в их числе мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
Один вопрoс: чего мы хoтим от людей, если сaми не соблюдaем социaльную дистaнцию и мaсочный рeжим? Через год в СМИ нaпишут: залoжили кaпсулу врeмени — выжила тoлько полoвина учaстников мерoприятия,отметил Куйвашев.
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