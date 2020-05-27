На карте Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле 147 случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 20:24Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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На карте Роспотребнадзора количество случаев заражения коронавирусом в Нижнем Тагиле достигло 147.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Заболевшие зафиксированы во всех районах города, а также в пригороде. Отметим, что, по данным оперштаба, в городе зарегистрировано 126 случаев заболевания.
Также известно о 13 выздоровевших тагильчанах. Напомним, что на 27 мая в Свердловской области выявили 235 случаев заражения коронавирусом.
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