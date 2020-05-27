На Свердловскую область вновь надвигаются сильный ветер и грозы
Сегодня, 17:01Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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28 мая, по сообщению МЧС Свердловской области, в регионе ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 18 м/с.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителей просят звонить по телефонам: 101 или 112.
Напомним, 25 мая на всей территории Свердловской области прошли грозы, сопровождаемые шквалистым ветром. Стихией было повалено множество деревьев, пострадали крыши домов. Кроме того, погибли четыре человека.
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