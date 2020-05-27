В больнице № 20 Екатеринбурга одно из отделений закрыли на карантин по коронавирусу
Сегодня, 21:10Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В больнице № 20 Екатеринбурга во второй раз обнаружен коронавирус в одном из отделений, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
В оперштабе рассказали, что в отделении провели противоэпидемические мероприятия. Также там пояснили, что был зафиксирован один случай заражения. Остальные отделения больницы работают в штатном режиме.
Напомним, ранее в этой же больнице была зафиксирована вспышка коронавируса. Тогда 59 сотрудников уходили на карантин.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей