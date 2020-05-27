В Екатеринбурге в отделении больницы № 23 обнаружен коронавирус

По словам источника издания, случай коронавируса подтвердился вчера, 26 мая. После этого было закрыто несколько отделений, врачей начали тестировать на наличие инфекции.

В оперштабе сообщили, что случай заражения единичный. Были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, благодаря чему распространения инфекции удалось избежать. Отделение пока не принимает новых пациентов.