В Екатеринбурге в отделении больницы № 23 обнаружен коронавирус
Сегодня, 16:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге в горбольнице № 23 выявлено заражение COVID-19, пишет Е1. По данным оперштаба области, речь идет об единичном случае.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По словам источника издания, случай коронавируса подтвердился вчера, 26 мая. После этого было закрыто несколько отделений, врачей начали тестировать на наличие инфекции.
В оперштабе сообщили, что случай заражения единичный. Были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, благодаря чему распространения инфекции удалось избежать. Отделение пока не принимает новых пациентов.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 4,4 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 235 — за последние сутки.
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