В Екатеринбурге выявлено больше 500 очагов распространения коронавирусной инфекции

Он отметил, что на данный момент совместно с Роспотребнадзором на 405 участках проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Замглавы по вопросам ЖКХ Владимир Гейко добавил, что горожане стали реже жаловаться на нерегулярную или некачественную дезинфекцию подъездов.

По последним данным в Свердловской области выявлено 4190 случаев заболевания коронавирусом, из них больше 2800 пациентов находится в Екатеринбурге. Наиболее зараженным в городе считается Железнодорожный район, о чем заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.