В Екатеринбурге выявлено больше 500 очагов распространения коронавирусной инфекции
Сегодня, 09:10Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Руководитель социального блока администрации Екатеринбурга Дмитрий Баранов во время вчерашнего заседания городского оперативного штаба сообщил, что в Екатеринбурге насчитывается 503 очага распространения коронавируса, сообщает ИА «Уралинформбюро».
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Он отметил, что на данный момент совместно с Роспотребнадзором на 405 участках проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Замглавы по вопросам ЖКХ Владимир Гейко добавил, что горожане стали реже жаловаться на нерегулярную или некачественную дезинфекцию подъездов.
По последним данным в Свердловской области выявлено 4190 случаев заболевания коронавирусом, из них больше 2800 пациентов находится в Екатеринбурге. Наиболее зараженным в городе считается Железнодорожный район, о чем заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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